وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة امتحانات الفصل الدراسي الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 10:28 صباحاً - فى إطار بدء عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لطلاب أبناؤنا فى الخارج، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات علي منصة أبناؤنا في الخارج، للصفوف (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى)، وفقا للجدول الرسمى المعتمد الخاص بالامتحانات، على أن يتم تحميل نسخ إلكترونية (PDF ) لملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=False...

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كما يتم تحميل امتحانات الطلاب المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول عبر الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=True...

وتؤكد الوزارة على أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، من خلال الرابط التالي:

‏ https://sabroadupload.emis.gov.eg

كما تؤكد الوزارة أنه يتم عقد امتحانات أبناؤنا فى الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى (2023 - 2024)، بنفس الطريقة والإجراءات التى تم تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.