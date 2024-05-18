القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينسف مربعات سكنية فى مخيم جباليا ويقصف خان يونس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 10:29 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربعات سكنية فى مخيم جباليا ويقصف خان يونس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا، على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة الآلاف، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.