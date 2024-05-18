أخبار مصرية

خبير لإكسترا نيوز: مصر تدعم القضية الفلسطينية حتى الآن وحل الأزمة بالمفاوضات

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 10:29 صباحاً - أكد اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع وحتى الآن، موضحًا أن حل الوضع في قطاع غزة سيكون من خلال المفاوضات.

 

وأضاف اللواء محمد قشقوش، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن تفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين يساوي إنهاء القضية وكل العالم العربي والإسلامي لا يوافق على تهجير شعب من أرضه وتصفية القضية.

 

وأشار إلى أن الأسلحة الثقيلة من القوات الإسرائيلية تحركت إلى رفح الفلسطينية وهو خرق للاتفاقات ولكن في حالة دخول السلاح الثقيل إلى المنطقة المحظور الدخول والخروج منها يتم الدخول في أمر جدلي، لافتا إلى أن القتال في رفح الفلسطينية بين الإسرائيليين وحماس لم يقم بين الطرفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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