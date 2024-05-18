نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط وزارة العمل خلال الأسبوع الماضي: مناقشات قانونية وفرص عمل دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة العمل اليوم السبت إنفوجرافًا يلقي الضوء على نشاطاتها خلال السبعة أيام الماضية، حيث ترأس السيد حسن شحاتة، وزير العمل، أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

تم عقد هذه الجلسة بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، المختصة والوزارات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون العمل.

مناقشة قانون العمل



وجه وزير العمل المجلس بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل استعدادًا لتقديمه للبرلمان للنقاش والإصدار. كما أصدرت الوزارة تقريرًا موجزًا للتعريف بأنشطة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.

التعاون الدولي



استقبل الوزير الأسبوع الماضي سفيرة دولة قبرص بالقاهرة ونائب رئيس البعثة القبرصية لبحث سُبل التعاون المستقبلي ومُناقشة آليات تنفيذية لتصدير عمالة مصرية ماهرة ومُدربة. كما التقى رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف لبحث سبل التعاون في المجالات المُشتركة.

مشروع مهني 2030



ناقش وزير العمل مع اللجنة المُختصة تنفيذ مشروع مهني 2030 والتطورات الأخيرة في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع.

فرص العمل الدولية



دعا الوزير الشباب المصري للتقدم لفرص عمل في الزراعة الموسمية باليونان من خلال التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة. كما أعلنت الوزارة عن توفير فرص عمل في المملكة العربية السعودية في تخصصات الطب والتجميل.

فرص العمل الداخلية



توفرت 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين في التخصصات المختلفة بما في ذلك التدريس والتمريض في أكاديمية ناس، مع تحديد الرواتب خلال المقابلة الشخصية.

تنمية المهارات والسلامة المهنية



تواصلت مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطة الوزارة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز العلاقات العملية بين أصحاب العمل والعمال.

هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة العمل بتعزيز فرص العمل وتحسين بيءة العمل في مصر، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع العمل المصري.