نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص وظيفية في العلاقات العامة ببنك مصر: تفاصيل وشروط وكيفية التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بنك مصر أعلن عن فرص وظيفية جديدة في مجال العلاقات العامة عبر منصة LinkedIn، بهدف توفير فرص عمل للشباب المهتمين بالانضمام إلى القطاع المصرفي والحصول على فرصة لتحقيق دخل شهري ثابت.

تفاصيل الوظائف المطلوبة في العلاقات العامة ببنك مصر



1. مسؤوليات الوظائف:

- التعاون مع فريق الاكتشاف وأمر الشراء لفهم متطلبات العمل واحتياجات المستخدم.

- التواصل مع إدارات البنك المختلفة وجمع البيانات لتحليل دقيق وتحليل سياسات البنك المحددة.

- تحليل النظام المتعلق بالعمليات الحسابية لتقديم خدمات رقمية ذات مستوى عالمي.

- تحديد التغييرات المطلوبة وتعزيز التعاون بين الفرق لتمكين المستخدمين من استخدام المنتجات بشكل فعال.

- استخراج وتحليل وتحديد والتحقق من متطلبات العمل.

- إنشاء مستندات متطلبات عالية المستوى وضمان موافقتها عبر فرق تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

- مساعدة الفرق الفنية في إنشاء حالات الاستخدام الأمثل.

- التنسيق مع فريق الاختبار خلال مراحل التطوير.

2. الشروط المطلوبة للتقديم:

- خبرة في كتابة متطلبات العمل للأنظمة المالية.

- معرفة عميقة بالعمليات المصرفية والمالية.

- خبرة في جمع وتحليل المتطلبات باستخدام تقنيات مثل نمذجة العمليات وحالات الاستخدام.

- مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية.

- قدرة على تحديد وشرح العمليات الشاملة بطرق بيانية ومرئية.

- فهم عميق لخدمة العملاء وجوانب المبيعات والتسويق داخل البنك.

- قدرة على تحويل المفاهيم إلى رسوم بيانية وعمليات مرئية باستخدام أدوات مختلفة.

- فهم العمليات المصرفية للأفراد والأعمال.

كيفية التقديم:



الراغبون في التقديم للوظائف المتاحة ببنك مصر لعام 2024، يمكنهم زيارة صفحة بنك مصر الرسمية على منصة LinkedIn وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.

هذه الخطوات والمتطلبات تأتي ضمن جهود بنك مصر لجذب وتوظيف الكفاءات الشابة والمؤهلة للمساهمة في تطوير وتعزيز خدماته وتحسين تجربة عملائه.