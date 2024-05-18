انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 6 مناطق في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظة كفر الشيخ اليوم السبت 18 مايو 2024، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
- وأعلنت هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
أماكن قطع الكهرباء
- وكشفت هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ أنه سيتم قطع الكهرباء بسبب أعمال صيانة لعدد من المحولات والمغذيات الكهربائية بالمناطق المستهدفة، لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا ، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك هي شارع الشركات – حي الشريف – العوادلي – مستشفى فيصل – بنك الإسكان – المركز الطبي – جزء من دحروج
- وتهيب هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخبالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع