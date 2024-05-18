انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 6 مناطق في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظة كفر الشيخ اليوم السبت 18 مايو 2024، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وأعلنت هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

أماكن قطع الكهرباء