وزير التربية والتعليم يصل محافظة بورسعيد لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣/...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 11:29 صباحاً - الوزير والمحافظ يشهدان حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية

في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة انضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكرى سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ خالد عن عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعضو مجلس الشيوخ.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وسير امتحانات النقل.

ومن جهته، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدا بجهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

كما تم خلال اللقاء الاطمئنان على انضباط وحسن سير امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤،وقيام المحافظة بتوفير المراجعات النهائية الشهادتين الإعدادية والثانوية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ، بتفقد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى.

كما سيتم عقد اجتماع مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.

كما يشهد الوزير والمحافظ حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.