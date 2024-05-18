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المتحدة للرياضة تواصل نجاحاتها وتنظم احتفالية نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 11:34 صباحاً - تواصل الشركة المتحدة للرياضة نجاحاتها وتقديم خدماتها في الأحداث الرياضية المختلفة، وتنظم احتفالية نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، وكذلك نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، والمقرر اقامتهما يومي 19 و25 مايو الجاري، وذلك بعد نجاحها فى تنظيم عدة بطولات قارية و دولية.

 

ويواجه الزمالك نهضة بركان المغربي غدآ الأحد الموافق 19 مايو في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية، فيما يواجه الترجي التونسي في اياب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا يوم 25 مايو الجاري، بعد اقامة مباراة الذهاب في رادس اليوم السبت.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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