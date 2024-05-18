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13 مصاباً جراء استهداف الاحتلال مواطنين قرب مدارس أونروا بمخيم جباليا شمال غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 11:34 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 13 مصابا جراء استهداف الاحتلال مواطنين قرب مدارس أونروا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

 

وذكرت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، وتم استهدافها بعبوة ناسفة داخل المخيم.

 

وفى وقت سابق، استُشهد 3 فلسطينيين، أمس الجمعة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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