نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل قطارات إضافية في عيد الأضحى المبارك 2024: جدول مواعيد وتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يستعرض التقرير التالي جدول مواعيد القطارات الإضافية من الدرجة الثالثة المكيفة، التي تُعتبر خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للسفر بين القاهرة وأسوان، بما يلبي احتياجات المسافرين في هذه الفترة المزدحمة.

قطارات من القاهرة إلى أسوان والعكس

1. قطار رقم 1942 درجة ثالثة مكيفة:

- من القاهرة إلى أسوان.

- يغادر الساعة 10:40 مساءً من القاهرة ويصل إلى أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

- الفترة الزمنية: من 10 يونيو 2024 حتى 27 يونيو 2024.

2. قطار رقم 1943 درجة ثالثة مكيفة:

- من أسوان إلى القاهرة.

- يغادر الساعة 03:00 مساءً من أسوان ويصل إلى القاهرة الساعة 03:40 صباحًا.

- الفترة الزمنية: من 11 يونيو 2024 حتى 28 يونيو 2024.

3. قطار رقم 1952 درجة ثالثة مكيفة:

- من القاهرة إلى أسوان.

- يغادر الساعة 12:45 صباحًا من القاهرة ويصل إلى أسوان الساعة 01:45 مساءً.

- الفترة الزمنية: من ليلة 10 يونيو 2024 حتى ليلة 28 يونيو 2024.

4. قطار رقم 1953 درجة ثالثة مكيفة:

- من أسوان إلى القاهرة.

- يغادر الساعة 07:35 مساءً من أسوان ويصل إلى القاهرة الساعة 07:55 صباحًا.

- الفترة الزمنية: من 11 يونيو 2024 حتى 28 يونيو 2024.

5. قطار رقم 1954 درجة ثالثة مكيفة:

- من القاهرة إلى أسوان.

- يغادر الساعة 10:20 صباحًا من القاهرة ويصل إلى أسوان الساعة 11:05 مساءً.

- الفترة الزمنية: من 10 يونيو 2024 حتى 27 يونيو 2024.

6. قطار رقم 1955 درجة ثالثة مكيفة:

- من أسوان إلى القاهرة.

- يغادر الساعة 10:15 صباحًا من أسوان ويصل إلى القاهرة الساعة 10:40 مساءً.

- الفترة الزمنية: من 11 يونيو 2024 حتى 28 يونيو 2024.

قطارات من الاسكندرية لأسوان والعكس

1. قطار رقم 1944 درجة ثالثة مكيفة:

- من الإسكندرية إلى أسوان.

- يغادر الساعة 05:10 مساءً من الإسكندرية ويصل إلى أسوان الساعة 09:05 صباحًا.

- الفترة الزمنية: يوم 13 يونيو 2024 فقط.

2. قطار رقم 1945 درجة ثالثة مكيفة:

- من أسوان إلى الإسكندرية.

- يغادر الساعة 09:30 مساءً من أسوان ويصل إلى الإسكندرية الساعة 01:15 مساءً.

- الفترة الزمنية: يوم 19 يونيو 2024 فقط.

تأتي هذه القطارات الإضافية لتلبية الطلب الكبير على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مما يساعد في توفير خيارات سفر مريحة وميسرة للمواطنين في مصر.