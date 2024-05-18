طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: الدراسات سهلة ومباشرة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ثاني أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024.

وأكد طلاب الصف الثالث الإعدادي، بأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء سهل ومباشر وبلا اي تعقيدات، مؤكدين بأن أجزاء بسيطة فقط بالامتحان كانت تحتاج لتفكير أكثر من مرة للإجابة عليها.

وقالت نوران خالد، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء سهل ومباشر، مؤكده أنه أسهل من امتحان الترم الأول.

وأشارت الطالبة سارة محمود، بالصف الثالث الإعدادي 2024، إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، حيث جاءت الخريطة سهلة ومباشرة عن الهند.

وأضاف الطالب محمد طارق، بأن جميع أسئلة الامتحان مباشرة ومبتعده عن الغموض.



جدير بالذكر انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024 أول أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وفقا للجدول المعلن.

المتبقي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة



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