حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 12:31 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 11 مايو وحتى 17 مايو وكان على النحو الآتي:

1) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وتفقد الوزير المعرض الذي يضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، واستمع إلى شرح تفصيلي حول ابتكارات ومشروعات الطلاب المُتميزة، وأثنى سيادته على الابتكارات التي قدمها الطلاب في مختلف المجالات، خاصة وأنها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، موجهًا الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي.

2) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، بحضور السيدة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ود. فضل الحق مُمثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، وأشار الوزير إلى أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمى الأكاديمي.

3) أعلن الموقع الرسمي للتصنيف الدولي للجامعات (CWUR)، عن ظهور 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة في نسخته الصادرة لعام 2024، وثمًن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الجامعات المصرية في اتباع سياسات تعليمية وبحثية تتوافق ومعايير التصنيف الدولية، الأمر الذي يضع الجامعات المصرية في مكانة مرموقة لتنافس كبريات الجامعات الدولية، مؤكدًا على دعم الوزارة للجامعات المصرية في ملف التصنيف الدولي.

4) اجتمعت لجنة الخطة والموازنة ولجنة التعليم بمجلس النواب، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع، قال الدكتور أيمن عاشور، إنه سيتم افتتاح 7 مستشفيات جامعية تابعة للجامعات الخاصة؛ مؤكدًا أنها تمثل إضافة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالإضافة للمستشفيات الجامعية القائمة، جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها جامعات ومستشفيات جامعية.

5) توجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمُشاركة في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم، وذلك بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، والذي ينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد أولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

6) شاركت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في أعمال الدورة العادية الـ (121) للمجلس التنفيذي للألكسو، والتي عُقدت خلال يومي 14 و15 مايو الجاري، وخلال الاجتماع أعلنت تقديم 20 منحة دراسية للمنظمة، حيث أن المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID للطلاب الوافدين، تهدف إلى التحصيل العلمى واكتساب المعارف الضرورية، فضلاً عن القيام ببعض الأنشطة التعليمية، وتساعد هذه المُبادرة المصرية الرائدة على زيادة التعاون والشركات بين الدول مع إمكانية تطبيقها من خلال الدول.

7) وقعت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمقر المدينة، 3 عقود اتفاق مع شركة خالد مصباح لتصنيع المُنتجات الكيماوية، حيث يُعد المُنتج الأول: تصنيع وتسويق منتج Vermi-Compost طبيعي 100% بينما يُعد المُنتج الثاني: تصنيع وتسويق منتج Magic-Humus مُخصب طبيعي 100%، فيما يُعد المُنتج الثالث تصنيع وتسويق مُنتج : MICRO nutriant-Humus، ويأتي توقيع عقود الاتفاق تفعيلاً لمبدأ تعاون البحث العلمي مع قطاع الصناعة، وطبقًا للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وتحقيقًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.