الأرصاد: العظمى بالقاهرة الكبرى 43 درجة.. وأجواء شديدة الحرارة فى المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 12:32 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت موجة شديدة من الحرارة تؤثر على أغلب محافظات الجمهورية، وسيشهد اليوم مزيدا من الارتفاعات في قيم الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات عن العظمى في القاهرة الكبرى بسبب التأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت «غانم »، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، أنَّ المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والأجواء مشمسة بشكل كبير ويعمل على ارتفاع قيم الحرارة.

وتابعت، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها وهو ما سيجعل العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ39 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن أجواء اليوم شديدة الحرارة في معظم المحافظات مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

