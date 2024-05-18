نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة عن امتحان الدراسات الاجتماعية: أسئلته مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، جاء واضحا والأسئلة واضحة، مؤكدا أن جميع الأسئلة جاءت مباشرة دون أي تعقيد.

جاء ذلك خلال تفقده لامتحانات الفصل الدراسي الثانى(دور أول) للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.

كما حرص " وكيل أول الوزارة " على متابعة جميع اللجان وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

وشدد " مدير المديرية " على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم.

جدير بالذكر انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024 أول أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وفقا للجدول المعلن.

المتبقي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة



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