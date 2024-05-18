نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالوراق وأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد سير إمتحانات الشهادة الاعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بعدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسى بنين بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية وذلك للوقوف علي الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام نحو ١٩١٠٦٨ طالب وطالبه داخل ٦٩٧ لجنة علي مستوي المحافظة.

وقد أكد محافظ الجيزة إنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الإمتحانات.

واطمأن اللواء أحمد راشد خلال جولته علي توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظًا علي تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

وأستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية مشيرًا إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية وذلك للحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكدًا لهم إنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب مؤكدًا أن الأمتحان في مستوي الطالب المتوسط.

كما حرص اللواء أحمد راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الاحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل علي حل أية معوقات قد تواجه الطلاب .

ومن جانبه أوضح اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات والتشديد علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأحمد السكرى رئيس حى الوراق وفرج عبدالعاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم وبدوى علام رئيس مجلس الأمناء وعبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وإيناس شوقى مدير فرع التأمين الصحى بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

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