ضبط قائد "لودر" بالقاهرة اصطدم بطفلة ما أسفر عن وفاتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بإصطدام آلة حفر "لودر" بطفلة بدائرة القسم.

وبالإنتقال وسؤال والدتها (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان)، قررت بأنه حال توجه نجلتها لأحد المحال التجارية لشراء بعض المستلزمات اصطدم بها " لودر" ولاذ قائده بالفرار تاركاً اللودر، ونتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد اللودر (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.