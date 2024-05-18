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ضبط قائد "لودر" بالقاهرة اصطدم بطفلة ما أسفر عن وفاتها

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بإصطدام آلة حفر "لودر" بطفلة بدائرة القسم.

 

وبالإنتقال وسؤال والدتها (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان)، قررت بأنه حال توجه نجلتها لأحد المحال التجارية لشراء بعض المستلزمات اصطدم بها " لودر" ولاذ قائده بالفرار تاركاً اللودر، ونتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.

 

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد اللودر (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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