نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- محكمة النقض تلغي قرار وضع أبو تريكة و1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغت محكمة النقض، اليوم السبت، قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر.

وكان من بين أبرز المتهمين في هذه القضية، لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، محمد أبوتريكة.

تفاصيل القضية وتطوراتها

أوضح خالد علي، المحامي، أن القضية الشهيرة معروفة باسم قضية "أبوتريكة"، والتي تم بموجبها إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى التحفظ على أموالهم في عام 2017، وقضت محكمة النقض حينها بإلغاء القرار.

القرارات المتعاقبة

رغم إلغاء القرار الأول، صدر قرار مماثل بعد عام واحد بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات. واليوم، ألغت محكمة النقض هذا القرار الثاني، مما يعيد النظر في وضعية المتهمين ويؤثر على القرارات المتعلقة بحظر السفر والتحفظ على الأموال.

تأثيرات الحكم الجديد

يأتي هذا القرار ليعيد النظر في المواقف القانونية للمتهمين ويتيح لهم إمكانية السفر وإعادة الوصول إلى أموالهم، مما يعيد ترتيب الأوضاع القانونية لكثير من الأفراد الذين كانوا تحت طائلة هذه الإجراءات الصارمة.