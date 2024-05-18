ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلاهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).

وبسؤالهم أقروا بممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى بثمن بخس عن طريق التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات والتقابل معهم والاستيلاء على ما بحيازتهم من مبالغ مالية.

وأفادوا أن المبالغ المالية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطين بحوزتهم تم الاستيلاء عليهم من أحد الأشخاص وسيدة قاموا باستدراجهم لتغيير مبلغ مالى لهما، ولدى تقابلهم استولوا على تلك المبالغ من المجنى عليهما، ولاذوا بالفرار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.