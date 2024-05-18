ضبط 14018 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 02:26 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14018) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(558) مخالفة السير بدون تراخيص.

ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

(49) دراجة نارية مخالفة.(6837) مخالفة تجاوز السرعة المقرر (12) مخالفة موقف عشوائى و(360) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(4) مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.