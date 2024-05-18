رئيس الوزراء يتفقد مصنع كرمان السورى للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 03:39 مساءً - عقب جولته بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى المنطقة الصناعية ببياض العرب، لتفقد عدد من المصانع، استهلها بتفقد مصنع كرمان السوري للصناعات الدوائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه الصناعة المهمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة الدواء، تحقيقاً للاكتفاء الذاتي من ناحية، والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات إلى مختلف عمليات التصنيع الخاصة بهذا القطاع المهم.

وخلال جولته في أرجاء مصنع كرمان للصناعات الدوائية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من خطوط الإنتاج المصنع، التي تتضمن إنتاج الأقراص الصلبة، والكبسولات، وكذلك خطوط تعبئة البرطمانات، وتعبئة الباودر، إلى جانب تفقد المعامل، وما يتعلق بعمليات التخزين وقدرات المصنع في هذا الشأن.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد معراوي، المدير التنفيذي والإقليمي للمجموعة ومن أصحاب المجموعة، الذي أشار إلى أن مصنع كرمان للصناعات الدوائية هو استثمار سوري يقام على مساحة نحو 10 آلاف م2، ويصل حجم استثماراته إلى 50 مليون دولار، ويقوم بتصدير نحو 20% و ستصل خلال العام الحالي إلى 30‎%‎ من حجم إنتاجه، كما أنه يعتمد على نسبة 40% كمكون محلي من الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع لمختلف المستحضرات الدوائية.

وأضاف الدكتور محمد معراوي أن مصنع كرمان بدأ انتاجه الفعلي فى عام 2020، ومنذ ذلك الوقت حصل المصنع على اعتمادات: ISO9001، ISO45001، ISO14001، و شهادات GMP الخاصة بالتصدير، لافتا إلى الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتوسع في خطوط الإنتاج، التي تتضمن خط إنتاج بخاخات الاستنشاق ذات الجرعات المقننة، وكذالك إنتاج الكبسولات المملوءة بالسوائل والزيوت والذي يعتبر أول خط من نوعه في مصر، بالإضافة إلى خط إنتاج في المستقبل القريب لقطرات العين، متوقع دخوله حيز التشغيل العام المقبل، منوها إلى أن المصنع يعمل به حاليا نحو 300 موظف، ومن المقرر مع استكمال التوسعات في الإنتاج وافتتاح الخطوط الجديدة إتاحة فرص عمل لحوالي 400 وظيفة جديدة.

وحول الطاقة الإنتاجية لمصنع "كرمان"، ومساهماتها في مبيعات السوق المصرية، أوضح الدكتور محمد معراوي أن "كرمان" والشركات المصنعة لديها تشارك في سوق الدواء بمبيعات تقدر بحوالي من 21.3 إلى 25.5 مليون دولار سنويا، من خلال خط الكبسولات الذى ينتج من 700 إلى 900 مليون كبسولة/سنة، وخط الأقراص الذي ينتج من 1 إلى 1.2 مليار قرص/سنة، وخط الأكياس غير الفوارة و الفوارة الذي ينتج من 50 إلى 52 مليون كيس/ سنة.

كما تنتج "كرمان" والشركات المصنعة لديها ما يقرب من 200 مستحضر، بجانب 100 مستحضر تحت التسجيل، وتضم المستحضرات: مستحضرات للتصدير بنسبة 18.8%، ومستحضرات هيئة الشراء الموحد بنسبة 36.6%، ومستحضرات نواقص السوق بنسبة 29.7%، ومستحضرات السوق المحلية بنسبة 15.8% .

وأشار أيضا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير النقد الأجنبي أسهمت في الافراج عن خامات دوائية تصل قيمتها إلى مليوني دولار، ليصل إجمالي الخامات الموجودة لدى المصنع والشركات المصنعة لدي "كرمان" إلى 8 ملايين دولار، مضيفاً أن السعة الاستيعابية لمخازن المصنع تصل إلى نحو ألف طن، وذلك على مساحة 2000 م2، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء، مؤكدا أن الدولة سعت بالفعل لاتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، والذي أسهم بدوره في الإفراج عن البضائع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج بشكل فوري في مختلف الموانئ المصرية، وهو ما يعطي دفعة قوية للمصانع لزيادة إنتاجها وضخه في السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.