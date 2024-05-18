ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 03:40 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عدد 9 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 1 متر وبعمق 5 متر داخل العقار محل البلاغ) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.