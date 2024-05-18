القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يواصل شن غاراته على مخيم جباليا شمال غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 03:40 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن طيران الاحتلال مازال يواصل شن غاراته على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

شنّت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا عنيفًا استهدف من خلاله حيًّا سكنيًا مأهولًا بالسكان في محيط مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا في قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وفقًا لما نقله مراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، وصول 20 مصابًا إلى المستشفى إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لفلسطينيين في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ225 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 35303 فلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79261 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.