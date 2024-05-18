نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية لطلاب السهادة الإعدادية بالجيزة وتوزيع الدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية، لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وظهر لنموذج الإحابة المتداول لامتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة، بأن التعبير الإجباري عليه درجتان، والاختياري 5 درجات.. بمحموع 7 درجات للتعبير.

كما أوضح نموذج الإجابة بأن كل جزئية في جزئيات القراءة بثلاث درجات، كما أن النصوص جاءت توزيعتها كالتالي:

- سفينة نوح خمس درجات.

-خلال كريمة خمس درجات.

- حب الوطن خمس درجات.

كما النحو بنموذج الإجابة يحتوي على 10 درجات.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، اليوم السبت، بمحافظة الجيزة، وتستمر حتى يوم الخميس القادم 23 مايو 2024.

وفي ذات السياق، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

- الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 20 مايو: مادة الهندسة.

- الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الأربعاء 22 مايو: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).