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مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار فى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 04:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 4 مصانع فى محافظة بنى سويف، وسيعقبها زيارة القرية التكنولوجية، موضحًا أن جولاته تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، أن هناك 4 قطاعات تهدف لدعم الصناعة ويتم التركيز عليهم وهما السياحة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب جولته التفقدية، وأذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن بمحافظة بنى سويف، نزور مصانع القطاع الخاص والعمل على تنمية قطاع الصناعة بطريقة مفردة.

وأوضح أن الدولة تستهدف فى 2030 الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار، موضحا أن هناك خطة لمضاعفة المكون المحلى فى الصناعات، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات التى تنمو سنويًا، مؤكدا تشجيعا قطاع تكنولوجيا المعلومات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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