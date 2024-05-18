أخبار مصرية

الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد جديدة الجمعة القادمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد جديدة الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 10 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 24 / 5 / 2024م ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 983 ) مسجدًا منها ( 767 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 216 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 24 / 5 / 2024م عدد (12005) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(387) مليون جنيه، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف أسيوط
1. مسجد الخولي – بني حسين – مركز أسيوط
2. مسجد النور – عزبة حسن الشيخ مغيرة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد الإدارة - قوتة - يوسف الصديق
4. مسجد الرحمن - ناقولا - الغرق - إطسا
5. مسجد أبو بكر الصديق - دفنو - إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد أبو حسين - عزبة أبو حسين - بطورس - مركز أبو حمص 
7. مسجد الحمرة البحري - قرية العرقوب - مركز كفر الدوار 
مديرية أوقاف الدقهلية
8. مسجد الحاج زكي الهواري – الكفر الجديد - ميت سلسيل
مديرية أوقاف كفر الشيخ
9. مسجد النور – كفر المرازقة - قلين
مديرية أوقاف الإسماعيلية
10. مسجد آل البيت – قرية الشروق - القصاصين

7125dbaaa0.jpg
5b628343d9.jpg
633b3f0c1c.jpg
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا