نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد جديدة الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 10 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 24 / 5 / 2024م ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 983 ) مسجدًا منها ( 767 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 216 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 24 / 5 / 2024م عدد (12005) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(387) مليون جنيه، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الخولي – بني حسين – مركز أسيوط

2. مسجد النور – عزبة حسن الشيخ مغيرة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد الإدارة - قوتة - يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن - ناقولا - الغرق - إطسا

5. مسجد أبو بكر الصديق - دفنو - إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد أبو حسين - عزبة أبو حسين - بطورس - مركز أبو حمص

7. مسجد الحمرة البحري - قرية العرقوب - مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الدقهلية

8. مسجد الحاج زكي الهواري – الكفر الجديد - ميت سلسيل

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. مسجد النور – كفر المرازقة - قلين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد آل البيت – قرية الشروق - القصاصين