أخبار مصرية

السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمدعامر - رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

كما وجه بتشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي:

أولًا: تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس

- قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 وحتي 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 08:40 مساءًا من محطة القاهرة يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2041 ( تالجو ) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 وحتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 08:30 صباحًا من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

ثانيا: تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس

- قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتي 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 09:50 مساءًا من محطة القاهرة يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:30 مساءًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 14 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساءًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05:15 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

ثالثًا: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس

- قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:40 مساءًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1943( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساءًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1952 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11-6-2024 حتى ليلة 27 / 28 -6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1953 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 07:35 مساءًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1954 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1955 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:15 صباحًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1944( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساءًا من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 09:05 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / الاسكندرية يعمل يوم 19 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساءًا من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة 01:15 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

رابعًا: تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش

- قطار 2242 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:10 مساءًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07:25 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2243 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يعمل يوم 21 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2244 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءًا من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءًا من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2246 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:35 مساءًا من محطة القاهرة يصل أسوان 07:45 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءًا من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2248 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 07:30 مساءًا من محطة القاهرة يصل أسوان 10:00 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6/ 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءًا من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2250 ( تحيا مصر ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 14 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساءًا من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2251 ( تحيا مصر ) أسوان / الإسكندرية لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 23 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2252 ( ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية / أسوان لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 14/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:20 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04:45 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2253 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 24 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء.

686faba455.jpg
a26d5772ab.jpg
af0513f5ce.jpg
491bb6f430.jpg
a80caffab5.jpg
705a9aef3a.jpg
6c1d3f09d2.jpg
06f7839415.jpg
d0ec115db2.jpg
deb51a593b.jpg
9ac0a2b6b9.jpg
50653b9de3.jpg
244e8f8e77.jpg
b927af5628.jpg
be5132c6ef.jpg
8928fef7cd.jpg
0185224997.jpg
d49543935f.jpg
84d2fa8c9c.jpg
0fd25a8a20.jpg
f26024eb94.jpg
04509a2254.jpg
5aa15bdf89.jpg
f79fb4d708.jpg
9865ac0900.jpg
3b84e86432.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا