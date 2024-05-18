نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولياء أمور مصر" يرصد أراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في امتحانات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ببعض المحافظات اليوم.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن امتحان الدراسات الاجتماعية لمحافظة القاهرة جاء في مستوى الطالب المتوسط عدا بعد “التركات”، أما بالنسبة لامتحان محافظة الإسكندرية جاءت اللغة العربية دون تعقيدات وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأوضحت "الحزاوي"، أن امتحان اللغة العربية لمحافظة الدقهلية في مستوى الطالب المتوسط ووصفوه إنه أسهل من الترم الأول، كما جاء امتحان اللغة العربية لمحافظة الشرقية ومحافظة الجيزة مناسب للطالب المتوسط دون أي شكاوي



جدير بالذكر انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024 أول أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وفقا للجدول المعلن.