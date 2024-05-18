نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي تحتفل باليوم العالمي للمتاحف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لتعزيز الاستفادة القصوى من إمكانياتها وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على الدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية في تعزيز دور المتاحف المصرية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا.

تعمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المتاحف المصرية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، وخاصة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو من كل عام. وتهدف هذه المبادرات إلى توثيق وتحليل وعرض وتفسير وحفظ التراث العلمي المصري المتنوع، بالإضافة إلى بناء القدرات وتعزيز كفاءة المتاحف.

وتشمل مجالات التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمتاحف إنشاء الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم، وتمويل ودعم أنشطتها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبناء القدرات في مجال المتاحف. كما تقدم الأكاديمية الدعم الفني والتدريب للعاملين في المتاحف العلمية لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.

وتعمل الأكاديمية أيضًا على نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا من خلال تنظيم فعاليات وبرامج تعليمية بالتعاون مع المتاحف، بهدف نشر الوعي العلمي بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة بين النشء والشباب. وتستفيد البرامج التعليمية من خبرات المتاحف في تصميم تجارب تعليمية تفاعلية تناسب احتياجات الأعمار المختلفة.

يُشار إلى أن اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال عالمي ينظمه المجلس الالدولي للمتاحف (ICOM) في 18 مايو من كل عام. ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الوعي بأهمية المتاحف كمراكز للتعليم والبحث العلمي، وتعزيز التفاعل بين المتاحف والجمهور.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف لعام 2024 والذي يحمل عنوان "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي". يهدف هذا الموضوع إلى التركيز على دور المتاحف في تعزيز التعليم والبحث العلمي وتعزيز الروابط بين المجتمع الأكاديمي والمؤسسات الثقافية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع المتاحف في مصر وتطويره. فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة المتاحف وتطوير برامج التعليم والتوعية فيها. كما تم توفير الدعم اللازم للمتاحف من خلال توفير التمويل والتدريب والموارد البشرية المؤهلة.

وتشكل المتاحف جزءًا هامًا من التراث الثقافي والتاريخي لأي دولة، وتعكس هويتها وتطورها. وتلعب المتاحف دورًا حيويًا في نشر المعرفة والتعليم وتعزيز الوعي الثقافي. كما تسهم المتاحف في تشجيع البحث العلمي وتوفير المصادر والمواد الأولية للدراسات العلمية.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والباحثين والطلاب والجمهور العام للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف والاستفادة من الفرص المتاحة للتعلم والتفاعل في المتاحف المصرية. وتدعو الوزارة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية لتحقيق التطور والتقدم في قطاع المتاحف وتعزيز دورها في التعليم والبحث العلمي.