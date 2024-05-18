نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لبلوغ المساجد المنشئة بعهده 12 ألف مسجدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعنايته ورعايته واهتمام سيادته بعمارة بيوت الله عز وجل، وذلك بمناسبة بلوغ المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها في عهد سيادته ما يزيد على اثني عشر ألف مسجد حيث تم افتتاح 11995 مسجدًا حتى تاريخه، وجار افتتاح عشرة مساجد يوم الجمعة القادمة الموافق 24 مايو 2024م، ليصل إجمالي المساجد التي تم تشييدها أو تطويرها في عهد سيادته 12005 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و( 387 ) مليون جنيه.

يأتي في مقدمتها إنشاءً وتشييدًا: مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ومسجد المجمع الإسلامي بمدينة الداخلة، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، ومسجد الهدى بمدينة دهب، ومسجد النصر بالعريش، ومسجد الصديق بمدينة نويبع.

و في مقدمتها تطويرًا: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، ومسجد الإمام الشافعي، ومسجد السيدة رقية، ومسجد فاطمة النبوية.

ولا تزال رحلة التشييد والتطوير مستمرة لعمارة بيوت الله (عز وجل).