نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي بكلية الآداب جامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أ.د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واشراف ا.د. حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وا.د. محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ويأتي تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثانى ضمن الجهود المتضافرة والرعاية الحثيثة من قبل الكلية، حيث تم الإعلان عن جداول الامتحانات وأماكن اللجان بشكل مسبق وبوقت كاف عبر الصفحة الرسمية للكلية، وذلك لتسهيل العملية الامتحانية على الطلاب.

ويتم الإشراف المباشر على سير العملية الامتحانيه بصورة تضمن سلاسة التنفيذ وعدالة التقييم، مع الحرص على توفير كل السبل لدعم الطلاب أكاديميًا ونفسيًا.

ويتضمن تنظيم امتحانات هذا الفصل البرامج بنظام الساعات المعتمدة (١٤ قسما)، والنظام السنة الدراسية ( قسمان)، والبرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة (ثلاثة برامج)، وامتحانات طلاب اللائحة القديمة، وبرامج التعليم المفتوح، مع توزيع الطلاب على اللجان خلال الفترات الامتحانية الاربعة والتي تمتد الامتحانات من الساعة ٩ صباحًا حتى.٤.٣٠ عصرًا، وطبقا للطاقة الاستيعابية للقاعات، مع الحرص على تطبيق إجراءات صحية مشددة لضمان سلامة الطلاب والموظفين، وبما يضمن بيئة هادئة ومناسبة لأداء الامتحانات.

كما أكد ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أن الامتحانات تتنوع على ثلاثة نماذج تتنوع الأسئلة خلالها ما بين الأسئلة الموضوعية، وأسئلة الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية، مع تصحيح الكتروني في نفس اليوم لضمان سرعة إعلان النتائج.

ويأتي انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى كخطوة أساسية نحو إتمام العملية الأكاديمية بنجاح. ويسلط هذا التنظيم الضوء على الالتزام المستمر بالتميز الأكاديمي ودعم الطلاب، محافظةً بذلك على مستوى جودة التعليم بما يتناسب مع رؤية واستراتجيات جامعة عين شمس.