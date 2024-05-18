متحدث الوزراء: الدولة تدعم قطاع الصناعة خاصة المكون المحلي لزيادة الصادرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 08:26 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جولة اليوم لرئيس الوزراء تأتي في إطار استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لدعم الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تنوعا في زيارة المصانع اليوم والدولة تمنح أولوية لقطاع الصناعة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الدولة تدعم القطاع الصناعي خاصة الصناعات التي تمثل أهمية كبيرة لمصر من حيث المكون المحلي أو زيادة الصادرات، موضحا أن زيارة اليوم تعكس فخرا كبيرا ومدى التطور والنجاح الذى حققته مجموعة العربي وشاهدوا تطور الصناعة ومراحل متقدمة من تعميق الصناعة وهذا النموذج يعكس أهمية تطور هذه الصناعة.

وأوضح أن الدولة تعمل على دعم المصدرين من خلال برنامج دعم الصادرات وهذا البرنامج يجب أن يكون له نظام معين ليعطي مزايا للمصنعين الذين يعملون على زيادة المكون المحلي في الصادرات وهذا يعكس رؤية استراتيجية لأهمية رؤية المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة وزيادة الاقتصاد المصري من المكون المحلي.