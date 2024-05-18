نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بمحافظات دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والإسماعيلية والدقهلية والشرقية وبني سويف والمنوفية والغربية والبحيرة والإسكندرية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.