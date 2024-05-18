نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. لجنة "اقتصاديات الصحافة" تعقد اجتماعها الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، اجتماعها الثاني غدًا الأحد، الساعة الثالثة عصرًا، في قاعة اللجان بالدور الثالث لنقابة الصحفيين، استعدادًا للمؤتمر العام السادس.

وقد وجّهت اللجنة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الانضمام إليها لتعزيز مناقشاتها واقتراح خبراء فاعلين لأعمالها.

في اجتماعها السابق، ناقشت اللجنة أوضاع الأجور داخل المؤسسات الصحفية وعلاقات العمل فيها، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة باقتصاديات المهنة.

وأوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية للصحفيين، كما دعوا إدارات المؤسسات الصحفية للمشاركة في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

وقالت اللجنة إن الأعمال التحضيرية للمؤتمر، ستستمر حتى موعد انعقاده في يونيو المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعًا مع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية للتحضير للمؤتمر ومناقشة جميع الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية.

كما سيعلن مجلس النقابة عن الأمانة العامة للمؤتمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري، الذي سيضم أسماءً بارزة وقامات صحفية من صناع الصحافة المصرية وشيوخ المهنة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.