أستاذ علاقات دولية: دعم مصر لجنوب أفريقيا بمحكمة العدل زاد القضية قوة وثباتا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور حامد فرس أستاذ العلاقات الدولية، أن الرهائن على المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية والحرب على غزة خاسر، لافتا إلى أن الوضع الداخلي الإسرائيلي قاب قوسين او أدنى من الانفجار بسبب الأزمات الدائرة وأهالي المحتجزين المطالبين بإقالة حكومة نتنياهو.

وأشار حامد فارس، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن انضمام مصر لقضية جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية زاد القضية قوة وثبات بعد دخول مصر كطرف أصيل، موضحا أن ما تفعله مصر الآن تدخل بشكل موضوعي وأصبحت مصر مثل جنوب افريقيا في الدعوة ولها الحق في تقديم مستندات وتطلب اعتبار اسرائيل دولة إبادة جماعية بما منصوص عليها في القانون الدولي.

واستكمل: إسرائيل الآن عايزة تحول نفسها وتهرب من المسئولية وتحمل الدولة المصرية بأن مصر هي من كانت تغلق معبر رفح من خلال الترويج بالأكاذيب، وعايزة تكرس واقع جديد من خلال بأن هناك طرفا مصريا وطرفا إسرائيليا مهيمنا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتقر شكلا جديدا.