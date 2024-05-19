ذهاب نهائي أفريقيا.. بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل السلبي مع الترجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 08:26 صباحاً - وصلت منذ قليل، بعثة النادى الأهلى إلى القاهره قادمة من تونس عقب التعادل السلبى مع الترجى مساء أمس السبت فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تعادل الأهلى سلبياً مع الترجى التونسى خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد حمادى العقربى فى رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

أدار المباراة مصطفى غربال، وعاونه طاقم جزائرى مكون من مقران قورارى وأكرم زهرونى كحكمين مساعدين، والليبى معتز الشلمانى حكم رابع، وتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتانى دحان بيدا، وساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولى جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.