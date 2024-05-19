أخبار مصرية

الديوان الملكى السعودى: خادم الحرمين يجرى فحوصات طبية بالعيادات الملكية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 09:32 صباحاً - أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيجري اليوم الأحد، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء في بيان للديوان الملكي "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل".

 

 

 

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وأضاف: "وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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