انت الأن تتابع خبر “عشان متروحش ورا الشمس”.. تنبيه صارم بإيقاف صرف المعاش عن هذه الفئات.. تعرف على أهم الأسباب وكيفية تجنب حدوث ذلك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الحكومة المصرية قراراً بتعليق صرف المعاشات لعدة فئات بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، مما أثار قلق المستفيدين. وبهدف التوضيح، سيغطي تقريرنا اليوم تفاصيل الفئات المعنية والإجراءات الواجب اتباعها لتفادي هذا التعليق.

وفقاً للتشريعات الحالية، يتم إيقاف صرف المعاش في الحالات التالية:

1. الأشخاص الذين لا يستحقون المعاش بعد التحقق من أحقيتهم.

2. المستفيدين من المعاشات الذين توفوا ولم يتم إعلام اللجنة القومية للتأمينات الاجتماعية بوفاتهم.

3. الأفراد الذين حصلوا على المعاش بطرق غير قانونية.

4. الأشخاص الذين تزوجوا أو حصلوا على وظيفة جديدة مما ينهي استحقاقهم للمعاش.

وأضافت السلطات المعنية بالتأمينات الاجتماعية مجموعة من الإجراءات لتجنب قطع المعاش، تشمل:

- زيارة اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي للتأكد من استحقاق الفرد.

- الالتزام التام بقوانين وأنظمة المعاشات.

- تقديم الوثائق اللازمة لإثبات الحق في المعاش.

يشير هذا الإجراء