انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظة الغربية اليوم الأحد 19 مايو 2024، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وأعلنت رئاسة حى غرب المنصورة التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

أماكن قطع الكهرباء