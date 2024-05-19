انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الغربية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظة الغربية اليوم الأحد 19 مايو 2024، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
- وأعلنت رئاسة حى غرب المنصورة التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
أماكن قطع الكهرباء
- وكشفت رئاسة حى غرب المنصورة أنه سيتم قطع الكهرباء بسبب أعمال صيانة لعدد من المحولات والمغذيات الكهربائية بالمناطق المستهدفة، لمدة 5 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهراً ، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك هي منطقة شارع خطـاب، وخلف مساكن العبور.
- وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة القليوبية على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع