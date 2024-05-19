تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام

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أحمد جودة - القاهرة - تداول امتحان صور امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق التليجرام، بعد مرور ثلث ساعة من بدأ الامتحان.

ويزعم ادمن الجروب، إنه نفس الامتحان الاصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في ثالث ايام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، الخميس الماضي.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

أكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢

وأشار مدير المديرية، إلى نه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات.