سويلم يتابع موقف الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم أقصي الاحتياجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 12:35 مساءً - الدكتور سويلم : موقف الإستعداد والجاهزية وعدد الشكاوى يعد أحد الأدوات الهامة لتقييم العاملين ، وانعكاس ذلك على الحوافز والترقيات

** الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- قيام رؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات بمتابعة موقف التطهيرات على الطبيعة ، واستيفاء وتدقيق بيانات منظومة تطهيرات الترع

- قيام مسئولى الرى بمتابعة زراعات الأرز المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها

- متابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة

- قيام رؤساء المصالح والهيئات بمراجعة موقف أعمال التشغيل الذاتي ، والتأكد من جودة التنفيذ قبل صرف اي مستحقات مالية

- قيام قطاع التفتيش بتقييم ومتابعة كافة المشروعات الجارية ، وتكثيف المرور على الطبيعة للتأكد من تنفيذ وتلافي أى ملاحظات يرصدها مسئولى التفتيش

- تشكيل مجموعة عمل مصغرة لبحث سيناريوهات الري وتأثيرها على مياه المصارف الموجهة لمشروعات المحسمة وبحر البقر والحمام

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم أقصي الإحتياجات .

وتم خلال الإجتماع عرض الموقف المائى الحالي بالمحافظات ، وإستعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات ، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لأعمال تطهيرات الترع ، وخطة هيئة الصرف لتطهير المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى ، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات ، وعرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الرى والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات ، والموقف التنفيذي لأعمال إحلال البوابات .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بمتابعة موقف التطهيرات على الطبيعة بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى والصرف بنطاق الإدارة المركزية ، واستيفاء وتدقيق بيانات منظومة تطهيرات الترع والتي تم إنشائها لمتابعة موقف عمليات التطهيرات بالادارات العامة للري ، والتأكيد على قيام مسئولى الرى بمتابعة زراعات الأرز المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها ، ومتابعة موقف قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية في التوقيت الملائم وبالكمية المناسبة .

وشدد سيادته على أن موقف الإستعداد والجاهزية بكل إدارة وعدد الشكاوى خلال موسم اقصي الاحتياجات يعد أحد الادوات الهامة لتقييم أداء العاملين بالادارات المختلفة ، وانعكاس ذلك على الحوافز والترقيات .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام السادة رؤساء المصالح والهيئات بمراجعة موقف أعمال التشفيل الذاتي التى تقوم بها الإدارات التابعة لسيادتهم ، والتأكد من جودة التنفيذ قبل صرف أى مستحقات مالية عن هذه الأعمال .

و وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بمواصلة الإجراءات المتبعة فى تقييم ومتابعة كافة المشروعات الجارية ، مع تكثيف المرور على الطبيعة من مسئولى التفتيش الفني للتأكد من تنفيذ وتلافي أى ملاحظات يرصدها مسئولى التفتيش .

كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لبحث موقف النموذج الرياضي الخاص بسيناريوهات الري والتأثير على مياه المصارف كماً ونوعاً بالزمامات التى تخدمها مصارف شرق ووسط وغرب الدلتا والمستخدمة حاليا بالميزان المائي للمشروعات القومية (المحسمة - بحر البقر - الحمام) .