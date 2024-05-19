وزارة العمل : بدء التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة الجديدة على مهن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 12:35 مساءً - افتتحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ، أولى الدورات التدريبية المجانية على مهنة صيانة المحمول ، لأبناء منطقة بشاير الخير والمناطق المجاورة لها ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بغيط العنب بشائر الخير"1"، التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة ضمن 8 وحدات جديدة للتدريب المهني متنقلة، فى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، وذلك بخلاف 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 التي تقوم بها المديرية فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة ، وتدريب دفعات جديدة من الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وأضاف وكيل المديرية أن الدورات الجديدة في مجال "صيانة المحمول" مدة التدريب خلالها ٢٠ يوم تدريبي ، كما يحصل الخريجين على شهادة معتمدة من وزارة العمل ، وحث وكيل المديرية الشباب إلى الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا على أهمية إتقان حرفة تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم لضمان حياة كريمة ، كما أفاد أن الدورات تجرى بمتابعة ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية ، وحضر بدء التشغيل العقيد أحمد عبد العزيز نائب المدير التنفيذى لمشروع بشاير الخير ، يذكر أن الوحدة الجديدة تقوم بتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول ..