سلطة الطيران المدنى تستضيف ورشة عمل حول نظام إدارة سلامة الطيران (SMS)...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 12:35 مساءً - فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بالاهتمام بتطوير وتعزيز كفاءة العنصر البشري في مجال الطيران المدنى ، من خلال التنسيق والتعاون الدائم مع كافة شركات والمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال بما يسهم في تحسين مستويات العاملين وتنمية مهاراتهم داخل قطاع الطيران المدنى المصري، حيث استضافت سلطة الطيران المدني ورشة العمل بعنوان " نظام إدارة سلامة الطيران (SMS) وتحليل بيانات الطيران (FDA)" بالتعاون مع فريق سلامة الطيران بشركة إيرباص وسلطة الطيران المدني المصري، ومكتب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالشرق الأوسط، وذلك بحضور ٦٠ متخصصًا في مجال الطيران من سلطة الطيران المدني، وممثلي السلامة من شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية.

وتهدف ورشة العمل الى الإلمام بالمفاهيم الأساسية لنظم إدارة السلامة لشركات الطيران وعلاقتها بخطة سلامة الطيران الإقليمية في ضوء برنامج سلامة الطيران للدولة المصرية. وقد شملت الورشة أيضًا أهم مبادئ عمليات تحليل بيانات الطيران بهدف تحسين سلامة الطيران وفعالياته.

هذا وقد استعرض المشاركون في ورشة العمل تجاربهم ومهاراتهم في هذا المجال مما ساعد في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الفهم المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في مجال إدارة سلامة الطيران وتحليل بيانات الطيران.

وفى هذا الإطار أشار الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى أن إستضافة السلطة لفعاليات هذا الحدث تأتي فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو مواصلة الإرتقاء وتطوير العنصر البشرى فى مختلف المجالات وكافة الأنشطة في مجال صناعة النقل الجوى وفقا للمعايير الدولية بالتعاون مع المنظمات العالمية وتبادل الخبرات مع كبرى الكيانات المتخصصة فى الطيران المدني،، مؤكدًا على أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش العمل في إطار خطة التدريب التي تتبناها السلطة من أجل تعزيز سلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، كما تعكس مدى التزام الجميع بتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في صناعة الطيران وفقا للتشريعات والمعايير الدولية.