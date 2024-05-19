حياة كريمة: الانتهاء من 760 مشروعاً بمركز زفتى وجار العمل على 95

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 12:36 مساءً - أوضحت الدكتورة زينب سامى منسق عام حياة كريمة في محافظة الغربية، إن عدد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى 876 وتم إنهاء 760 مشروع وجار العمل في 95 مشروعا جار العمل عليها ومعظمها مشروعات تخص الرصف ولا يوجد رصف إلا بعد الانتهاء من كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى واتصالات.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سى: تم العمل أيضا على المباني الفوقية مثل مشروعات الصحة والتربية والتعليم والنقاط الشرطية والأسواق والمواقف.

وقدمت الشكر لرئيس الجمهورية لتبنيه حياة كريمة ومحافظة الغربية وكل شباب الغربية المتطوعين للمشروع، مشيرة إلى ان المشروع هو اول مشروع يتم بالمشاركة المجتمعية وتم تجميع الاهالى المهتمة بالاعمال التطوعية والعمل العام وعرفناهم بالمشروع، مؤكدة ان التطوير يتم على حسب احتياجات كل قرية وحياة كريمة كان لها هدف واضح وصريح والهدف الأهم هو بناء الانسان وتقديم الخدمات الاجتماعية.