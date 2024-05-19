نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يُعلق على تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالسوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد سلسلة تداول صور اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤، عبر صفحات الغش الإلكتروني بالسوشيال ميديا، بشكل واسع خلال هذا العام.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في أول تعليق له على الوقائع المنشورة: ان ما يحدث محاولات غش وتداول للأسئلة وليس تسريب.

وأشار رضا حجازي في تصريحات له، إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع المثبوتة.

وتداول صور امتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بعد. من المحافظات، منذ صباح اليوم، عبر تطبيق التليجرام، بعد مرور ثلث ساعة من بدأ الامتحان.

ويزعم ادمن الجروب، إنه نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان حاليا.

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، الخميس الماضي.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب