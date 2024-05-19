نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار موجة الحر.. هيئة الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هيئة الأرصاد الجوية أعلنت اليوم استمرار موجة الطقس الشديد الحرارة التي تؤثر على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وصولًا إلى محافظات مدن القناة.

من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم وتوقعات درجات الحرارة

خلال نهار اليوم، يتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ على المناطق الشمالية لمصر وشمال الدلتا ومدن القناة، مع ارتفاع درجة الحرارة العظمى بمقدار درجتين عن الأيام السابقة. فقد سجلت القاهرة أمس 36 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 38 درجة مئوية اليوم.

الأجواء المائلة للحرارة في ساعات المساء

مع بداية ساعات المساء، يتوقع أن تصبح الأجواء مائلة للحرارة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية والغربية وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة. أما خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، فمن المتوقع أن تسود أجواء ربيعية لطيفة.

توقعات درجات الحرارة لليوم

- القاهرة: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

- 6 أكتوبر: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- بنها: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- دمنهور: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- وادي النطرون: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- الزقازيق: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- شبين الكوم: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- الإسماعيلية: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- السويس: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- الإسكندرية: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- مطروح: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

- العلمين: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

توضح تحديثات الأرصاد استمرار الأجواء الحارة في عدة مناطق بمصر، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية للتخفيف من الأجواء.