نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية لدعم دور مقدمي الخدمات بطب سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المجلس القومي للمرأة متمثلًا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دورة تدريبية لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية بكلية طب سوهاج، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت 25 من مقدمى الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بكلية الطب بهدف تدريبهم علي ادارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها بالجامعة ضمن أنشطة بروتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس.

وقد افتتحت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس التدريب مشيرة إلى دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030، كما أشارت إلى دور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة والدور الهام الذى تلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة التى تتعرض للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.

كما أكد الدكتور الشاذلى صالح وكيل كلية طب سوهاج لشئون المجتمع والبيئة علي أنه سيتم تقديم كل اوجه المساعدة لفريق الوحدة والاعلان عن تواجدها فى جميع اجتماعات الاقسام للوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات التى تتعرض للعنف وتقديم كافة المساعدات لهن.

وقد تضمنت الورشة مناقشة عدة موضوعات ومنها تعريف العنف ضد المرأة والعنف الاسرى واسبابه واثاره الصحية و الاحصائيات العالمية والوطنية للعنف، بالإضافة إلى معايير تقديم الخدمة فى وحدة المرأة الامنة وتقييم المخاطر وخطة السلامة وكذا نظام التنسيق والاحالة بين الجهات المختصة.