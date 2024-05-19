الرئيس السيسى يهنئ نظيره التشادى إدريس ديبى على فوزه في الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 02:29 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله السيد الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ومن جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقد شدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون علي مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.