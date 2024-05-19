نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تخطط لإنشاء شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الإيجارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الوزارة بصدد دراسة إنشاء شركة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تنشيط ملف الإيجارات للوحدات السكنية المغلقة.

الاستفادة من الوحدات الشاغرة

وأشار إبراهيم، خلال مشاركته في مؤتمر العقار وصناعة التنمية، إلى وجود ملايين الوحدات السكنية الشاغرة غير المستغلة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الوحدات لتوفير مساكن للمواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بشكل مباشر.

آلية عمل الشركة المقترحة

وأضاف إبراهيم أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مستفيضة لآلية عمل الشركة الجديدة.

ستكون هذه الشركة وسيطًا بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، حيث ستتعاقد مباشرة مع مالك الوحدة لتأجيرها مقابل عائد مادي لفترة محددة.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الخطوة إلى تفعيل سوق الإيجارات والاستفادة من الوحدات السكنية الشاغرة، مما يسهم في توفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين ويعزز من كفاءة استخدام الموارد المتاحة.