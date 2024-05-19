جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 03:31 مساءً - قامت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة حلوان بتنظيم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي ب (290) فدان بمدينة 15 مايو، حيث تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتوعوية من خلال الكشف وصرف الأدوية للمرضى، و تخللتها ندوات توعوية عن صحة المرأة وكيفية التعامل مع الأمراض السارية مثل مرض السكري وأمراض الضغط والقلب وأمراض الأورام، إلى جانب التوعية الصحية للمرضى وتوزيع مطويات ومطبوعات وملصقات عن طرق الوقاية والعلاج، مع تقديم خدمات قياس الضغط والسكر للمرضى.

تم تنظيم القوافل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

هذا وتم تحديد خمسة تخصصات طبية للكشف على المرضى، وهي (الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن) مع وجود صيدلية لصرف العلاج اللازم، حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1125 مريضًا على مدار يومي القوافل.

لاقت القوافل صدى واسعًا لدى سكان المدينة، وأبدت ترحيبًا شديدًا من كافة الجهات المعنية سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى المحافظة.

ووجهت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة حلوان الشكر والتقدير والعرفان لكل من الدكتور سيد شحات مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد كلية التمريض، الدكتور ناصر حمزاوي مدير عام مستشفى الطلبة، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور مجدي عابد مدير عام المنطقة الطبية لمدينة 15 مايو، والمهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والكاتب الصحفي حسين مرسي رئيس مجلس الأمناء لجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والسيد اللواء الدكتور عبد النعيم حامد رئيس حزب الأغلبية بمجلس النواب عن محافظة القاهرة، والدكتور منصور طه مدير الوحدة الصحية ب 290 فدان بمدينة 15 مايو.

ويذكر أنه تم خلال العام الجامعي الحالي تنظيم ستة قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجًا للبيئة المحيطة بالجامعة من خلال إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

تمت القوافل تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ عصام زكي مدير الإدارة المركزية للنشاط الاجتماعي والرحلات، والطالبة نادين محمد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.