سفير الكاميرون: علاقات التعاون مع مصر متميزة واجتماعات اللجنة المشتركة نهاية العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 03:31 مساءً - أكد سفير الكاميرون بالقاهرة الدكتور محمدو لبرنج، عمق علاقات التعاون "المتميزة" التي تربط بين بلاده ومصر في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية.

ووصف السفير الكاميروني- في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين، اليوم الأحد؛ بمناسبة العيد الوطني للكاميرون "يوم الوحدة"، والذي يحل يوم غد الاثنين- العلاقات بين البلدين بأنها "تاريخية"، حيث لعبت مصر دورًا كبيرًا في احتضان حركات ورموز التحرر في الدول الإفريقية، ومن بينها الكاميرون، التي افتتحت سفارة لها بالقاهرة في عام 1961 بعد عام واحد من استقلالها.

وقال إن مصر والكاميرون تتقاسمان الثوابت المشتركة، والتي تتمثل في التنمية وإقامة السلام وحل الصراعات عبر الطرق السلمية والمفاوضات والحفاظ على وحدة القارة الإفريقية، كما ينتمي البلدان إلى عضوية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بخلاف عضويتيهما في منظمة الوحدة الإفريقية، التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي.

وأعرب السفير لبرنج- عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالقاهرة- عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر من أجل دعم التنمية في ربوع القارة وخاصة في مجال بناء القدرات.

وذكر السفير الكاميروني، أن البلدين وقعا العام الماضي اتفاقا للدفاع والأمن في ضوء ما نواجهه من تحديات مشتركة، وعلى رأسها الإرهاب وبما لمصر من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن العلاقات بين مصر والكاميرون تتطور في العديد من القطاعات.. مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية لا ترقى إلى المستوى المنشود، لاسيما في ضوء ما تمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة، وعلى الرغم من وجود رحلات جوية مباشرة لشركة مصر للطيران بين القاهرة ودوالا، وهو من المفترض أن يسهم في تعزيز التبادل التجاري أيضًا.

وأوضح أن مصر والكاميرون وقعتا، العام الماضي، أيضًا اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بالنسبة لجوازات السفر الخاصة والدبلوماسية وسيتم تفعيله الشهر القادم.

وكشف عن أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تبادل الزيارات والاجتماعات المشتركة، حيث تنعقد اللجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري في شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول جهود مصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة.. وصف سفير الكاميرون مصر بأنها لاعب مهم في الشرق الأوسط وتبذل ما في وسعها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وفي الوقت ذاته تعمل على التوصل إلى حل طويل الأمد بالشرق الأوسط.

من ناحية أخرى.. استعرض السفير لبرنج تاريخ استقلال ووحدة الكاميرون التي تقع وسط غرب إفريقيا.. لافتا إلى أن بلاده معروفة بتنوعها الجيولوجي والثقافي، حيث تحتضن الشواطئ والصحاري والجبال والغابات المطيرة و"السافانا"، كما أن الكاميرون تعد موطناً لأكثر من مائتي مجموعة لغوية مختلفة.